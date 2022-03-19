19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? 19 Mart 2022 Cumartesi

19 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. 19 Mart Cumartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Haftada 3 yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda 19 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 19 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile çekilişe ilişkin ayrıntılar haberimizde.

19 MART CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun 19 Mart Cumartesi günkü çekilişi saat 21:30'da yapıldı.

Çılgın Sayısal Loto'nun 19 Mart Cumartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

09 20 22 23 25 86 + 02 (Joker) 82 (SüperStar)

Çılgın Sayısal Loto'da 6 çıkmadı. Büyük ikramiye devretti. Son dönemin en popüler şans oyunu olan Çılgın Sayısal Loto'da 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilen 3 kişi 185.941,30 TL, 4 bilen 359 kişi 1.553,80 TL, 3 bilen 11 bin 965 kişi 116,55 TL ve 2 bilen 159 bin 845 kişi 13,05 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öte yandan 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN

16 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Mart'ta gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar:

31 40 42 45 73 89 + 90 (Joker) 47 (SüperStar)





