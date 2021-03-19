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19 Mart deprem mi oldu? 19 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

19.03.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mart Cuma günü sabah saatlerinde Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinden açıkladığı verilere göre Türkiye – İran sınır bölgesinde büyüklüğü 3,3 olan bir deprem meydana geldi. Bunun dışında 19 Mart gece saatlerinde ise büyüklüğü 2,6 olarak kaydedilen, Akdeniz açıklarında bir deprem gerçekleşti.19 Mart günü bu gelişmeler dışında önemli depremler meydana gelmedi.

19 Mart deprem mi oldu? 19 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

Bir süredir küçük sarsıntılar yaşayan Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddeti 2’den küçük birçok sarsıntı halen devam ediyor. Türkiye – İran sınır bölgesinde gerçekleşen 3,3 şiddetindeki deprem dışında Akdeniz ve Ege kıyıları küçük sarsıntılarla sallanmaya devam etti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. 19 Mart sabah 05.44 saatinde ise Türkiye – İran sınırında derinliği 5,0, şiddeti ise 3,3 olan bir deprem meydana geldi. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

19 MART KANDİLLİ SON DEPREMLER

2021.03.19 06:58:14 39.3650 2.1 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
2021.03.19 05:44:49 38.1488 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2021.03.19 05:03:08 39.0372 1.3 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2021.03.19 05:02:17 40.6605 1.5 AYAN-(CANKIRI)
2021.03.19 04:25:12 38.3028 1.6 GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
2021.03.19 04:03:33 38.5497 1.4 IKITEPE-(ELAZIG)
2021.03.19 03:25:30 37.9332 1.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.19 03:02:39 36.4943 2.2 AKDENIZ
2021.03.19 02:59:20 36.9945 1.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.03.19 02:07:00 40.2157 1.9 CUKUROREN-(BILECIK)
2021.03.19 01:03:17 37.7388 2.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.03.19 00:38:14 35.1828 2.5 KIBRIS RUM KESIMI
2021.03.19 00:23:34 36.1765 1.9 AKDENIZ
2021.03.19 00:17:48 39.3228 1.3 YAGCILI-SOMA (MANISA)
2021.03.19 00:14:04 37.1917 1.5 CAMOVALI-MILAS (MUGLA)

19 MART KANDİLLİ

19 MART AFAD SON DEPREMLER

19.03.2021 06:58:14 AFAD 2.0 Türkiye Bingöl Karliova
19.03.2021 06:51:19 AFAD 2.0 Ege Denizi, 20.04 km. Çesme (Izmir)
19.03.2021 06:11:35 AFAD 1.0 Türkiye Kütahya Simav
19.03.2021 05:44:53 AFAD 3.2 Iran Khoy
19.03.2021 05:23:25 AFAD 1.2 Türkiye Elazig Merkez
19.03.2021 05:03:07 AFAD 1.4 Türkiye Manisa Akhisar
19.03.2021 05:02:17 AFAD 1.3 Türkiye Çankiri Korgun
19.03.2021 04:25:11 AFAD 1.7 Türkiye Malatya Pütürge
19.03.2021 04:05:35 AFAD 1.1 Türkiye Kütahya Hisarcik
19.03.2021 04:03:33 AFAD 1.3 Türkiye Elazig Sivrice

19 MART AFAD

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