19 Mart deprem mi oldu? 19 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

Bir süredir küçük sarsıntılar yaşayan Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddeti 2’den küçük birçok sarsıntı halen devam ediyor. Türkiye – İran sınır bölgesinde gerçekleşen 3,3 şiddetindeki deprem dışında Akdeniz ve Ege kıyıları küçük sarsıntılarla sallanmaya devam etti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. 19 Mart sabah 05.44 saatinde ise Türkiye – İran sınırında derinliği 5,0, şiddeti ise 3,3 olan bir deprem meydana geldi. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

19 MART KANDİLLİ SON DEPREMLER

2021.03.19 06:58:14 39.3650 2.1 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2021.03.19 05:44:49 38.1488 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2021.03.19 05:03:08 39.0372 1.3 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2021.03.19 05:02:17 40.6605 1.5 AYAN-(CANKIRI)

2021.03.19 04:25:12 38.3028 1.6 GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

2021.03.19 04:03:33 38.5497 1.4 IKITEPE-(ELAZIG)

2021.03.19 03:25:30 37.9332 1.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.19 03:02:39 36.4943 2.2 AKDENIZ

2021.03.19 02:59:20 36.9945 1.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2021.03.19 02:07:00 40.2157 1.9 CUKUROREN-(BILECIK)

2021.03.19 01:03:17 37.7388 2.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.03.19 00:38:14 35.1828 2.5 KIBRIS RUM KESIMI

2021.03.19 00:23:34 36.1765 1.9 AKDENIZ

2021.03.19 00:17:48 39.3228 1.3 YAGCILI-SOMA (MANISA)

2021.03.19 00:14:04 37.1917 1.5 CAMOVALI-MILAS (MUGLA)