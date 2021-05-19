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19 Mayıs 1919: Atatürk'ün Samsun'a çıkışı öncesi ve sonrası neler yaşandı?

19.05.2021 03:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahmet Demirel, Mustafa Kemal'in askeri başarılarıyla tanınan bir Osmanlı paşasıyken tüm yurt çapında saygı duyulan siyasi bir lidere dönüşmesinin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un öncesi ve sonrasında neler yaşandığını BBC Türkçe'ye anlattı.

19 Mayıs 1919: Atatürk'ün Samsun'a çıkışı öncesi ve sonrası neler yaşandı?

https://www.youtube.com/watch?v=Zezs\_YTifk4&feature=youtu.be

Bu haber *ve video**,* *BBC Türkçe'de ilk olarak 19 Mayıs 2020'de yayımlanmıştı**.*

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahmet Demirel, Mustafa Kemal'in askeri başarılarıyla tanınan bir Osmanlı paşasıyken tüm yurt çapında saygı duyulan siyasi bir lidere dönüşmesinin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un öncesi ve sonrasında neler yaşandığını BBC Türkçe'ye anlattı.

Demirel, Mustafa Kemal'in Samsun'a derme çatma bir Bandırma vapuruyla gizlice gittiği veya Padişah Vahdeddin tarafından yeni bir devlet kurma misyonuyla Anadolu'ya gönderildiğine yönelik tarih anlatımlarını "tamamen klişe" buluyor.

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