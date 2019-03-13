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19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19 bin 19 fidan dikilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulacak "100. Yıl Kurtuluş Ormanı"nda 19 bin 19 fidan toprakla buluşturulacak

Samsun'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulacak "100. Yıl Kurtuluş Ormanı"na 19 bin 19 fidan dikilecek.

Vali Osman Kaymak, Samsun Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Samsun'da çeşitli programlar hazırlandığını kaydetti.

Bu kapsamda "100. yılda 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikiyoruz" etkinliği gerçekleştirileceğini belirten Kaymak, "Kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir olan Samsun'da 100. yıl etkinliklerini gerçekleştirmekten mutluyuz. Amacımız geleceğe kalıcı izler bırakmak. Bu amaçla Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi ve Samsun Orman İşletme Genel Müdürlüğünce '100. Yıl Kurtuluş Ormanı' oluşturulacak." dedi.

- Etkinliğe 80 ilden toprak getiren 2'şer genç katılacak

Kaymak, 100. Yıl Kurtuluş Ormanı'nın Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki 20 hektarlık alanda oluşturulacağını dile getirerek, 21 Mart'ta saat 14.00'te doğa yürüyüşüyle başlayacak etkinlikte klasik araç sergileri, izci kampları, sergi törenleri ve resmi tören yapılacağını anlattı.

  1. Yıl Kurtuluş Ormanı fidan dikim törenine Samsun'un dışında 80 ilden 2'şer gencin illerinden getirdikleri toprakla katılacağını aktaran Kaymak, toprakların oluşturulacak ormana konulacağını söyledi.

Kaymak, etkinliği Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, TEMA Vakfı, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği, Samsun Türk Enduro Platformu gibi birçok farklı kurumun da desteklediğini kaydetti.

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19 mayıs 1919 Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun Samsun Valisi Osman Kaymak

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