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19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılına özel logo hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturulan logo ve kurumsal kimlik çalışmaları tamamlandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturulan logo ve kurumsal kimlik çalışmaları tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı nedeniyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Buna göre, 100'üncü yıl kutlamalarına ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergâhı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek. 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında yapılacak sportif faaliyetler Gençlik ve Spor Bakanlığınca, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecek. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda yapılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili bakanlıklarca karşılanacak. Yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100'üncü yıl kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak kullanılacak. Belirlenen 100'üncü yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak. 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek.
Haber: ANKARA, (DHA)

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