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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirleri

17.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma vapuruna binerek Samsun’a çıkmıştır. Mustafa Kemal’in bu hareketi, İtilaf Devletleri’nin işgaline son veren Kurtuluş Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur. Bu gün, ilk defa 1926 senesinde “Gazi Günü” adı ile Samsun’da kutlanmıştır. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı şanlı Kurtuluş Savaşı’nın fiili başlangıcı olarak kabul edilir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirleri

Mustafa Kemal’in de içinde bulunduğu Bandırma Vapuru, 16 Mayıs tarihi ile yola çıkmış ve 19 Mayıs tarihinde Samsun’a varmıştır. İşgalcilerin önüne geçen ve bağımsızlık mücadelesi ile dolu savaşlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri bu tarihte atılmıştır. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs tarihini doğum tarihi olarak kabul etmiştir.

19 MAYIS TARİHİ NEDEN ÖNEMLİ?

19 mayıs

Tarihimizde yeri oldukça büyük olan Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımlarının atıldığı tarih olarak kabul edilen 19 Mayıs, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da önemli bir yere sahip olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ilk durağı kabul edilen bu olay, Türk tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Şark Meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinin önemini göstermek için, Cumhuriyetin ilanından sonra bu tarihi doğum tarihi olarak kabul etmiştir.

İlk olarak Samsun’da “Gazi Günü” olarak kutlanan gün, daha sonra 1938 yılında Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ancak ne yazık ki Atatürk, “Bugün doğum günüm!” dediği 19 Mayıs için düzenlenen kutlamalara sadece bir kez katılabilmiştir.

19 MAYIS BANDIRMA
19 Mayıs 1935 tarihinde Samsun'daki kutlamalardan bir görüntü. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının temsili yapılıyor.

Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir.

Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra 19 Mayıs törenlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.

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KUTLAMALARIN YASAKLANMASI
Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece Cumhurbaşkanının katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde stadyumlarda da kutlanırdı. Ama 2012'de, Mayıs ayında havanın soğuk olacağı ve bu açıdan öğrencilere ve vatandaşlara yük olmaması gerekçesiyle başkent Ankara dışındaki illerde, stadyumlarda kutlanması Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce okullara gönderilen bir yazıyla engellenmiştir.

Bu karar cumhuriyetçi kesimin büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu konuda Alper Ayhan tarafından bir dava açılmış ve kazanılmıştır.

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19 MAYIS MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

  • 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
  • Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. (Atatürk)
  • "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyeti’ni) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." (Mustafa Kemal ATATÜRK)
  • 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  • 19 Mayıs'ta milletimizin geleceği olan gençlerimize nice başarılar diler vatanın ve milletin yükselişinde öncülük etmelerini temenni ederim.

19mayıs

  • Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.
  • 19 Mayıs 1919'un 102. yıldönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
  • Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  • 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19mayıs2

  • 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  • 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  • Gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygı ile anıyorum.
  • Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19mayıs1

  • Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
  • Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
  • Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.
  • 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.


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Kurtuluş Savaşı gazi Samsun Mustafa Kemal Atatürk

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