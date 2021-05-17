19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirleri

Mustafa Kemal’in de içinde bulunduğu Bandırma Vapuru, 16 Mayıs tarihi ile yola çıkmış ve 19 Mayıs tarihinde Samsun’a varmıştır. İşgalcilerin önüne geçen ve bağımsızlık mücadelesi ile dolu savaşlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri bu tarihte atılmıştır. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs tarihini doğum tarihi olarak kabul etmiştir.

19 MAYIS TARİHİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tarihimizde yeri oldukça büyük olan Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımlarının atıldığı tarih olarak kabul edilen 19 Mayıs, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da önemli bir yere sahip olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ilk durağı kabul edilen bu olay, Türk tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Şark Meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinin önemini göstermek için, Cumhuriyetin ilanından sonra bu tarihi doğum tarihi olarak kabul etmiştir.