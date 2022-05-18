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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğindeki çocuk piyanist Yiğit Yüksel kimdir? Yiğit Yüksel nereli ve kaç yaşında?

18.05.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğindeki çocuk piyanist Yiğit Yüksel, Samsun'da sergilediği performansın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 17 Mayıs'ta Samsun Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik sonrası, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğindeki çocuk piyanist Yiğit Yüksel kimdir? Yiğit Yüksel nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğindeki çocuk piyanist Yiğit Yüksel kimdir? Yiğit Yüksel nereli ve kaç yaşında?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğindeki çocuk piyanist Yiğit Yüksel, Samsun'da Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ardından merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğindeki çocuk piyanist Yiğit Yüksel kimdir? Yiğit Yüksel nereli ve kaç yaşında? Genç piyaniste ilişkin detaylar haberimizde...

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİĞİNDEKİ ÇOCUK PİYANİST YİĞİT YÜKSEL KİMDİR?

Yiğit Yüksel 11 yaşındadır. Yiğit Yüksel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde dün gerçekleştirilen etkinliklerde sanatseverlerle buluştu.

Yiğit Yüksel ‘Kurtuluş 1919’ temalı bir piyano resitali verdi.

aydan bu yana konser için çalışan genç piyanist ilk profesyınel konserine çıktı.

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