19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğindeki çocuk piyanist Yiğit Yüksel, Samsun'da Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ardından merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğindeki çocuk piyanist Yiğit Yüksel kimdir? Yiğit Yüksel nereli ve kaç yaşında? Genç piyaniste ilişkin detaylar haberimizde...
Yiğit Yüksel 11 yaşındadır. Yiğit Yüksel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde dün gerçekleştirilen etkinliklerde sanatseverlerle buluştu.
Yiğit Yüksel ‘Kurtuluş 1919’ temalı bir piyano resitali verdi.
aydan bu yana konser için çalışan genç piyanist ilk profesyınel konserine çıktı.
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