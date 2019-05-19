SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz." dedi. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'nde yaptığı konuşmada, "Bugün 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak Cumhuriyetimizin kuruluş yılı olan 29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi yüzüncü yıl etkinliğine başlıyoruz." diye konuştu. Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümünün muhteşem bir şekilde kutlandığını hatırlatan Erdoğan, bu tür yıldönümlerinin ülkeler ve toplumlar için hem köklü bir muhasebe hem de gelecek hedeflerini gözden geçirme vesilesi olduğunu vurguladı. Bu yıl 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışla başlayıp 22 Haziran Amasya Tamimi, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve 4 Eylül Sivas Kongresini coşkulu şekilde anacaklarını bildiren Erdoğan, "Muhasebemizi yapacak, hedeflerimizi hep birlikte tazeleyeceğiz. Tabii önümüzdeki yılın 23 Nisan'ı, sadece Milli Mücadele'nin değil, aynı zamanda bu sürecin milli irade eliyle yürütülmesi kararının da yüzüncü yıl dönümü olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Büyük Millet Meclisiyle ilgili muhasebemizi yaparken, bu çatı altında kabul edilen bazı kararları enine boyuna konuşacak, tartışacağız. Aynı şekilde ülkemizin uzunca bir süre demokraside ve ekonomide yaptığı patinajların sebepleri üzerinde de uzun uzun duracağız." ifadelerini kullandı.

- "2023 vizyonu bugüne kadar hep kılavuzumuz oldu" Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'yi yıllarca darbeler, krizler, kutuplaşmalar, boş işler peşinde koşturup tarihinden ve medeniyetinden uzaklaştırmak için çalışanların yöntemlerini, amaçlarını kritik edeceğiz. Biz kendi hesabımıza bu muhasebeyi uzun yıllar boyunca yaptık. Önce de yaptık. 2011 yılında milletimizin önüne 2023 hedefleriyle çıktık. Cumhuriyet tarihinin en iddialı demokrasi ve kalkınma hedeflerini ifade eden 2023 vizyonu bugüne kadar hep kılavuzumuz oldu. Türkiye'nin özgürlüklerde ve ekonomide geldiği seviye 2023 hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösteriyor. Bununla birlikte son 6 yılda üst üste yaşadığımız badirelerin enerjimizi ve kaynaklarımızı mecburen krizleri çözmeye yöneltmemiz sebebiyle bizi biraz yavaşlattığı da bir gerçektir. Her şeye rağmen 2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı bir şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bunun için özel bir ekip kurduk. Bakanlarımızdan belediyelere kadar tüm kamu kurumlarının performanslarını çeyrek dilimler halinde izliyor ve raporluyoruz. Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değildir. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz."

- "Biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar birileri hala Suriye meselesini Suriyelilerin, Irak meselesini Iraklıların, Bosna meselesini Boşnakların, Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıslıların, Kuzey Afrika meselesini Libyalıların, Tunusluların, Cezayirlilerin meselesi sanıyor olsa da biz işin esasının öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu uluslararası piyasalarda aleyhimizde oluşturulan havayı, gizli-açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz. Eğer bugün uluslararası alanda karalama kampanyalarına maruz kalıyorsak, sebebi milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık varlığını sürdürmek konusundaki kararlılığını temsil ediyor olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu. Gençlerin bu büyük oyunu gördüğünü, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine dört elle sahip çıktığını dile getiren Erdoğan, "Sevgili gençler, ne zaman 'tek millet' dediysek, en güçlü cevabı gençlerimizden aldık. Ne zaman 'tek bayrak' dediysek, en güçlü cevabı gençlerimizden aldık. Ne zaman 'tek vatan' dediysek, en güçlü cevabı gençlerimizden aldık. Ne zaman 'tek devlet' dediysek, en güçlü cevabı gençlerimizden aldık." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'yi dimdik ayakta tutuyor, hedeflerimize doğru ilerliyoruz" Gençlerle her bir araya gelişinde geleceğe olan güveninin daha da pekiştiğini belirten Erdoğan, "19 Mayıs ruhu, 23 Nisan ruhu, 29 Ekim ruhu, 81 vilayeti ve 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor. Rabb'im, hepinizden razı olsun." dedi. Gazi Mustafa Kemal'in beraberindeki bir avuç arkadaşıyla Samsun'a ayak bastığında başlattığı mücadeleye inanmayanların bulunduğunu, eski Başbakan Adnan Menderes demokrasi bayrağını açtığında ülkede böyle bir şeyin mümkün olmayacağını düşünenler olduğunu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye'yi kendine güvenen ve dünyada söz sahibi bir ülke haline dönüştürmek için yola çıktığında ona kin besleyenlerin sesinin daha çok çıktığını anlatan Erdoğan, "Biz de 17 yıldır ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için attığımız her adımı Türkiye'ye inanmayan, güvenmeyen, daha kötüsü içten içe husumet duyan kesimlere rağmen gerçekleştirdik." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta işgale boyun eğenlere, çareyi mandada arayanlara itibar etmeden sadece Hakk'a ve halka inanarak mücadelesini yürüttüyse biz de aynı şekilde hareket ediyoruz. Kendi ülkesinin tökezlemesinden medet uman dahili bedhahlara bütün bunlara rağmen Türkiye'yi dimdik ayakta tutuyor, hedeflerimize doğru ilerliyoruz." dedi.