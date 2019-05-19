19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri

Samsun'da, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören için vatandaşlar, Tütün İskelesi'ndeki meydanı saatler öncesinden doldurdu.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, zaman zaman etkili olan yağmura rağmen töreni ilgiyle izledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın kutlu ve onurlu bir gün olduğunu belirterek, Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kaymak, "100 yıl önce milli birlik ve beraberlik duygusuyla aynı gaye için beraber hareket eden atalarımızı anarken, bugün böyle bir toplumda bir arada bulunmak mutluluğumuzu artırıyor. Bu mutluluğumuza ortak olan başta 100. yıl etkinliklerini himayelerine alan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diliyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele yolundaki kararlılığını artıran da böylesi bir beraberlik atmosferiydi." dedi.