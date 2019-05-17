HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olan gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Gençlik, geleceğimizdir." ifadesini kullandı.

Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

İstiklal mücadelesinin önemli bir sembolü olan 19 Mayıs 1919'un, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının, yarının teminatı gençlere verilen değerin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Arslan, genç nüfusun Türkiye için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Bu avantajı kullanabilmek için çok çalışmak ve bu amaca uygun politikalar geliştirmek gerektiğine vurgu yapan Mahmut Arslan, mesleki yeterliliğe sahip, eğitimli, yeniliklere açık ve kendine güvenen genç nüfusun Türkiye’yi daha yüksek hedeflere taşıyacağını bildirdi.

Türkiye'nin, hedefi olan modern ve çağdaş bir ülke olma seviyesine güçlü, özgür ve özgüveni yüksek genç bireylerle ulaşacağını aktaran Arslan, "Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olan gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Gençlik, geleceğimizdir." değerlendirmesini yaptı.