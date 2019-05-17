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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olan gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Gençlik, geleceğimizdir" - "Gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle birlikte tartışılması, bu konularda aksayan hususların onların gözünden değerlendirilmesi ve önerilerinin alınması gereğine inanıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olan gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Gençlik, geleceğimizdir." ifadesini kullandı.

Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

İstiklal mücadelesinin önemli bir sembolü olan 19 Mayıs 1919'un, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının, yarının teminatı gençlere verilen değerin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Arslan, genç nüfusun Türkiye için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Bu avantajı kullanabilmek için çok çalışmak ve bu amaca uygun politikalar geliştirmek gerektiğine vurgu yapan Mahmut Arslan, mesleki yeterliliğe sahip, eğitimli, yeniliklere açık ve kendine güvenen genç nüfusun Türkiye’yi daha yüksek hedeflere taşıyacağını bildirdi.

Türkiye'nin, hedefi olan modern ve çağdaş bir ülke olma seviyesine güçlü, özgür ve özgüveni yüksek genç bireylerle ulaşacağını aktaran Arslan, "Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olan gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Gençlik, geleceğimizdir." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, tarihten aldığı ilham, ecdadımızdan aldığı inançla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklardır. Ecdadımızın canı pahasına koruduğu ve bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı, tarihine ve değerlerine sahip çıkarak, daha iyi konuma taşıma gayreti içerisinde olan gençlerimizin yetişeceğine gönülden inanıyoruz. Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olan gençlerimizin omuzlarında hızla yükselecektir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, gençlerin sorunlarını önemsiyor ve öncelikli görüyoruz. Gençlerimizin bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün proje çalışmalara imza atarak birçok ilki gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda gençleri odak noktamızda bulunduruyoruz. Başta üniversite gençliği olmak üzere tüm gençlerle yakın ve sıkı bir ilişki ve iş birliği içerisinde bulunuyoruz. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızda üniversite öğrencileriyle düzenli staj programları çerçevesinde aktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerde düzenlenen çeşitli programlara katılarak üniversiteli gençlerle bir araya geliyor, HAK-İŞ’in çalışmalarını, çalışma hayatının sorunlarını ve sendikal faaliyetlerimizi anlatıyor, gençlerin sorularını cevaplıyoruz. HAK-İŞ olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyor ve herkesten yapmasını bekliyoruz."

- "Gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz"

Son açıklanan işsizlik rakamlarına bakıldığında, genç işsizlik oranının yüzde 26'lara yükseldiğini aktaran HAK-İŞ Başkanı Arslan, genç işsizlerin azaltılması ve gençlerin istihdama kazandırılması için daha çok adım atılması gerektiğini bildirdi.

HAK-İŞ olarak gençleri sendikal hareketin geleceği olarak gördüklerinin altını çizen Arslan, gençlerin örgütlülüğünün arttırılması için sendikal kültür ile tanıştırılmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Arslan, "Gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle birlikte tartışılması, bu konularda aksayan hususların onların gözünden değerlendirilmesi ve önerilerinin alınması gereğine inanıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, milli mücadelemizin bütün neferlerini rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Hak Iş

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