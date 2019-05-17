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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Gençlik ve Spor Bayramı öncesi açıklanan rakamlara göre ülkedeki işsizlik, tarihin en yüksek seviyesini zorlamaktadır. Genç işsizliği ise utanç verici boyutlara ulaşmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Gençlik ve Spor Bayramı öncesi açıklanan rakamlara göre ülkedeki işsizlik, tarihin en yüksek seviyesini zorlamaktadır. Genç işsizliği ise utanç verici boyutlara ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Torun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

"19 Mayıs 1919 bizim için umudun ve aydınlık Türkiye’nin doğuşudur." ifadesini kullanan Torun, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı, yarınların sahibi olan bu ülkenin gençlerine armağan ettiğini hatırlattı.

Torun mesajında şunları kaydetti:

"Ama maalesef ülkemizin pırıl pırıl gençleri bugün işsizlik batağı içinde debelenmektedir. Gençlik ve Spor Bayramı öncesi açıklanan rakamlara göre ülkedeki işsizlik, tarihin en yüksek seviyesini zorlamaktadır. Genç işsizliği ise utanç verici boyutlara ulaşmıştır. Mecliste ve partide her gün yüzlerce genç işsizimizin başvurusu ile karşılaşıyorum. Sadece bana değil, ulaşabildikleri her yere iş başvurusu yapıyorlar. Çok iyi eğitimli, çok donanımlı, dil bilen gençlerimiz uzmanlıklarının çok altında bir işe razı. Belediye başkanlarımızdan da aynı şeyi duyuyorum. Ülke, üreten ekonomiden vazgeçtiği için gençlerine iş bulamıyor. Biz her alanda, üreten ekonomiyi kurup gençlerimize iş imkanları sağlayacağız. Bizim iktidarımızda gençlerimiz yeteneklerine, liyakatlarına ve isteklerine göre iş bulacaklar. Yazılı sınavdan en iyi notu alan hiçbir genç, sözlü sınavda bahanelerle elenmeyecek. Torpilsiz, şaibesiz, liyakata göre işe girilen bir ülke kurmalıyız."

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Anahtar Kelimeler:
gençlik ve spor bayramı seyit torun

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