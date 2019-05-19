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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatması, İzmir'de törenle kutlandı

İZMİR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'de törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bazı İzmir milletvekilleri katıldı.

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Uslu, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla milletin varlığını güçlendirdiğini, bu adımın yeni bir devletin kuruluşu yolunda atılan onurlu bir adım olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adımın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu kahraman milleti küçük bir toprak parçasına sıkıştırma planları sonuçsuz kaldığı gibi bu büyük mücadele ile dünyadaki ezilen milletlere örnek olunmuş, evrensel bir değer halini almıştır." dedi.

Gençlik adına yapılan konuşmalar ve şiirlerin ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk'e Cevabı okundu.

Daha sonra sporcuların ve öğrencilerin oluşturduğu ekipler gösteri sundu. Down sendromlu çocukların vals gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

"Ana'dan Ata'ya Bisiklet Turu" kapsamında Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım mezarından alınan Türk bayrağı, Vali Ayyıldız'a teslim edildi.

Etkinlik kapsamında dağcılar alandaki Türk Telekom binasının çatısından Türk bayraklarıyla iniş yaptı.

Programın sonunda gençler meydanda katılımcılarla Türk bayrağı açtı, 19 Mayıs Marşı'nı okudu.

Etkinliklerde Türk bayrağı açan bir paramotor da havadan geçiş yaptı.

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