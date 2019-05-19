Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan 100 yıl önce güçlü ve lider Türkiye idealiyle ilk adımları atılan yolculuğun emanetçileri olarak ülkemizi çok daha büyük hedeflere ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın, İtilaf Devletleri'nin zafer sarhoşluğuyla devam ettirdiği dalaletin ortasında, kadim tarihi boyunca esareti kabul etmeyen karakteriyle aziz milletin istiklali ve istikbali için ayağa kalktığı gün olduğunu belirtti.

Bu günün, Türk milletinin bağımsızlığı ve mukaddesatına sahip çıkma yolunda önünde hiçbir yokluğun ve imkansızlığın engel teşkil edemeyeceğinin ilanı ve ispatı olduğunu vurgulayan Ersoy, "Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmakla bir yolculuğun ilk adımlarını atmıştır. Gerçekleştirilen birinci hedef, bağımsızlığı kazanmak ve vatan topraklarını özgür kılmak olmuştur. Esas hedef ise her alanda tam bağımsız, çağdaş, güçlü ve lider Türkiye idealidir." görüşünü paylaştı.