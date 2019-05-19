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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Bundan 100 yıl önce güçlü ve lider Türkiye idealiyle ilk adımları atılan yolculuğun emanetçileri olarak ülkemizi çok daha büyük hedeflere ulaştıracağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan 100 yıl önce güçlü ve lider Türkiye idealiyle ilk adımları atılan yolculuğun emanetçileri olarak ülkemizi çok daha büyük hedeflere ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın, İtilaf Devletleri'nin zafer sarhoşluğuyla devam ettirdiği dalaletin ortasında, kadim tarihi boyunca esareti kabul etmeyen karakteriyle aziz milletin istiklali ve istikbali için ayağa kalktığı gün olduğunu belirtti.

Bu günün, Türk milletinin bağımsızlığı ve mukaddesatına sahip çıkma yolunda önünde hiçbir yokluğun ve imkansızlığın engel teşkil edemeyeceğinin ilanı ve ispatı olduğunu vurgulayan Ersoy, "Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmakla bir yolculuğun ilk adımlarını atmıştır. Gerçekleştirilen birinci hedef, bağımsızlığı kazanmak ve vatan topraklarını özgür kılmak olmuştur. Esas hedef ise her alanda tam bağımsız, çağdaş, güçlü ve lider Türkiye idealidir." görüşünü paylaştı.

Ersoy, bu idealin daha iyiye ve daha güzele yönelik bir arayış olduğunu, Atatürk'ün, bu arayışı sürdürecek irade ve inancı gördüğü gençlere bu ideali emanet ettiğine dikkati çekerek, "Emanete sahip çıkan sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ersoy, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan "Bundan 100 yıl önce güçlü ve lider Türkiye idealiyle ilk adımları atılan yolculuğun emanetçileri olarak ülkemizi çok daha büyük hedeflere ulaştıracağız." ifadeleriyle video paylaştı.

Videoda Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ve dünya prömiyeri geçen hafta yapılan Yeniden Doğuş Operası ile Bakan Ersoy’un Anıtkabir ziyaretinden görüntüler yer alıyor.

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