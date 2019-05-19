DİYARBAKIR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da tören düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da Valilik önünde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kent genelinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular, motorize polis ekipleri eşliğinde geçiş yaptı. Katılımcıların bayramını kutlayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, törende yaptığı konuşmada, gençlerin Atatürk'ün eserlerinin temel taşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her yıl 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız rengini siz Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üzerine düşen görevi yerine getirecektir."