EDİRNE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler düzenlendi. Edirne'de, öğrenci, öğretmen ve protokol üyelerinden oluşan kortej, bando eşliğinde 25 Kasım Stadyumu'ndan Atatürk Anıtı'na yürüdü. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Selim Ak, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un istiklal yürüyüşünün başlangıç tarihi olduğunu söyledi. Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olduğunu belirten Ak, "Bu hareket bütün vatan satına yayılmıştır. Milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik, azim ve kararlılık savaşın kazanılmasında önemli rol oynamış, bu zafer Cumhuriyet'imizin kurulmasıyla taçlandırılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı bu direniş hareketi bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek teşkil etmiştir." diye konuştu. Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Moldova ve Bosna Hersek'ten gelen öğrenciler de katıldı.

- Tekirdağ Tekirdağ'da da Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatroda etkinliklerle devam etti. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Milli Mücadele'nin en önemli günü olduğunu belirtti. Milli Mücadele'nin en önemli gününü, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Üzgün, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp İstiklal Mücadelemizi ateşleyişini temsil eden 19 Mayıs, aynı zamanda da bir milletin yeniden diriliş destanının da sarsılmaz bir hatırasıdır." diye konuştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu jimnastik kulübü öğrencileri gösteri yaptı. Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve vatandaşlar katıldı.