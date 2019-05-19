HABER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:38 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenlerle kutlandı

EDİRNE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler düzenlendi.

Edirne'de, öğrenci, öğretmen ve protokol üyelerinden oluşan kortej, bando eşliğinde 25 Kasım Stadyumu'ndan Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Selim Ak, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un istiklal yürüyüşünün başlangıç tarihi olduğunu söyledi.

Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olduğunu belirten Ak, "Bu hareket bütün vatan satına yayılmıştır. Milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik, azim ve kararlılık savaşın kazanılmasında önemli rol oynamış, bu zafer Cumhuriyet'imizin kurulmasıyla taçlandırılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı bu direniş hareketi bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek teşkil etmiştir." diye konuştu.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Moldova ve Bosna Hersek'ten gelen öğrenciler de katıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatroda etkinliklerle devam etti.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Milli Mücadele'nin en önemli günü olduğunu belirtti.

Milli Mücadele'nin en önemli gününü, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Üzgün, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp İstiklal Mücadelemizi ateşleyişini temsil eden 19 Mayıs, aynı zamanda da bir milletin yeniden diriliş destanının da sarsılmaz bir hatırasıdır." diye konuştu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu jimnastik kulübü öğrencileri gösteri yaptı.

Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve vatandaşlar katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Stadı'nda devam eden törende konuşan Babuşçu, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kurtuluş mücadelesinin Samsun'dan başlayarak tüm yurda yayıldığını ifade eden Babuşçu, 19 Mayıs 1919'un milli mücadelenin en önemli günü olarak tarihe geçtiğini belirtti. Babuşçu, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunun yaşandığını ifade etti.

Halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden törende öğrenciler şiirler okudu.

Tören, Bilal Yapıcı Spor Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler ile sona erdi.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
19 Mayıs Bayramı Konya'da coşkuyla kutlandı19 Mayıs Bayramı Konya'da coşkuyla kutlandı
Liseli Leyla'nın tek isteği yeniden koşmakLiseli Leyla'nın tek isteği yeniden koşmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs Edirne Kırklareli Tekirdağ tören

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.