19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılında Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Karahan, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Samsun'da yanan istiklal ateşinin, Türk milletinin gönlündeki yerini o günkü azim ve coşkuyla muhafaza ettiğini söyledi.

Halk oyunları ekibi ve sporcuların sunduğu gösterinin ardından sona eren törene Vali Yunus Sezer, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il müdürleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

- Yozgat

Yozgat'ta kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.