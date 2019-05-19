Törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, bazı milletvekilleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmanın ardından Karagöz Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteriler sunuldu, şiirler okundu, karate ve güreş takımı gösteri yaptı.

Türk gençliğinin ecdadından aldığı ilhamla Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağını dile getiren Uysal, vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını veren şehitleri andı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, yaptığı konuşmada, Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs'ı en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Heykel'de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı, bir grup genç tarafından işaret diliyle aktarıldı.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

- Eskişehir

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ve diğer ilgililer ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gençlik Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve gençlik adına konuşma yapılmasından sonra tören, spor ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

- Bilecik

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.