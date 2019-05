19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Arıcıoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, milli mücadele ışığının 19 Mayıs'ta Samsun'da yakılarak tüm Türkiye'ye yayıldığını anlatarak, "19 Mayıs, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür." dedi.

Atatürk'ün, işgale uğrayan vatan topraklarını kurtarmak için silah arkadaşlarıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığını anımsatan Gayret, şunları söyledi:

"Bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kurmuş, kurduğu bu devlet her gün gelişerek ve güçlenerek günümüze gelmiştir. Bugün güzel memleketimiz her anlamda güçle ve her alanda gelişmeye devam etmektedir. İnşallah muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarak kıyamete kadar da var olacaktır."

Konuşmaların ardından hafta dolayısıyla düzenlenen çeşitli spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri protokol üyelerince verildi.

Tören, Kütahya Gençlik Merkezi kursiyerlerinin müzik dinletisi, halk oyunları, sporcu grupları ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu'nun gösterileriyle sona erdi.

- Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.