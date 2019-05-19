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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da törenler düzenlendi

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Konya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz'ün Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklerde, çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kültür Park'a yürüdü.

Burada konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, gençliğin önemini vurgulayarak, bayramlarını kutladı.

Ersöz de gençlerin geleceğin mirasçıları olduğunu belirterek, Türkiye'nin 2023 ve 2071 vizyonuna değindi.

Daha sonra şiirler ve günün önemini anlatan kompozisyonlar okundu, öğrenciler gösteri yaptı.

- Aksaray

Aksaray'da da törenler, Atatürk Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Mantı, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde yaşadıkları sürece hiçbir gücün Türk milletini dize getiremeyeceğini söyledi.

Programda şiirler okuyan öğrenciler, çeşitli spor dallarında gösteri yaptı.

- Karaman

Karaman'da ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan etkinliklerde, çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Kemal Kaynaş Stadyumu'ndan 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı'na yürüdü.

Meydanda devam eden etkinliklerde judo ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Tören, bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin ile çok sayıda kişi katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da törenler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli'nin Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Pervaneli, burada yaptığı konuşmada Milli Mücadele'nin 100. yılına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri sundu.

Törende, yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve milli sporculara ödülleri verildi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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