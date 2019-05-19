Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Konya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz'ün Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklerde, çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kültür Park'a yürüdü.

Burada konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, gençliğin önemini vurgulayarak, bayramlarını kutladı.

Ersöz de gençlerin geleceğin mirasçıları olduğunu belirterek, Türkiye'nin 2023 ve 2071 vizyonuna değindi.

Daha sonra şiirler ve günün önemini anlatan kompozisyonlar okundu, öğrenciler gösteri yaptı.

- Aksaray

Aksaray'da da törenler, Atatürk Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Mantı, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde yaşadıkları sürece hiçbir gücün Türk milletini dize getiremeyeceğini söyledi.

Programda şiirler okuyan öğrenciler, çeşitli spor dallarında gösteri yaptı.

- Karaman