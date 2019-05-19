KAYSERİ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri ve Kırşehir'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılında, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kutlama programı daha sonra Atatürk Spor Kompleksi dış sahada devam etti.

Törende, şiir, müzik ve mehter dinletisi, halk oyunları, jimnastik ve tekvando gösterisi ile ay yıldız koreografisi yapıldı. Ayrıca çeşitli spor branşlarında ulusal ve uluslararası derece elde eden gençlere ödülleri verildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, burada yaptığı konuşmada, "Çok çalışmamız, üretmemiz, birbirimizi çok sevmemiz lazım. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmamız o kadar kolay olacaktır. Gençlerimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Bunu yaparsak önümüzdeki engelleri de rahat aşarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.