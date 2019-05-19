19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Zonguldak, Kocaeli, Bartın, Düzce, Sakarya, Karabük ve Bolu'da törenlerle kutlandı.
Zonguldak'ta kortej yürüyüşüyle başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen Türk milletinin var oluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu vurguladı.
Yüksel, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'miz, Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir." dedi.
Mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu törende, bir köpeğin alandan çıkarılmaya çalışılması ilginç görüntü oluşturdu.
Etkinlik, spor gösterisinin ardından stantların gezilmesiyle son buldu.
- Kocaeli
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı" programı düzenlendi.
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan Milli Mücadele'nin Amasya, Sivas, Erzurum'dan tüm vatana yayıldığını belirtti.
19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen milletin varoluş mücadelesinin ilk adım olduğuna işaret eden Çintimar, "Büyük bir inanç, azim ve karalılıkla sürdürülen bu mücadele imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlandırılmıştır. Düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle sonuçlanan büyük zaferin ardından yeni devletimizi aynı inançla kurduk. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ilk değil, binlerce yıllık tarihindeki son devletidir." ifadelerini kullandı.
Çintimar, milletin tüm kesimlerinin, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inandıklarını kaydederek, "Milletimiz, 15 Temmuz'da darbe girişimine, vatanı hedef alan içerideki ve dışarıdaki tüm saldırılara bir asır önceki cesaretiyle karşı koyarak, içindeki istiklal ateşinin asla sönmeyeceğini göstermiştir." dedi.
Daha sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Programa, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, askeri erkan ve davetliler katıldı.
- Bartın
Bartın'daki tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir'in Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hava muhalefeti nedeniyle Ömertepesi Spor Salonu'nda devam eden törende, Gençlik Merkezi ekibi halk oyunları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da tekvando ve karate gösterisi sundu.
Spor branşlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Bartın Valisi Sinan Güner, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
- Düzce
Düzce'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtpark Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programın ardından 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamalarda, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, gençlerin bayramını kutladı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, yaptığı konuşmada, gençliğin geleceği elinde tutan yegane değer olduğunu söyledi.
Gençlerin yakın gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacağını kaydeden Dereci, "Gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarında yükseltecektir. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içerisinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun olmadığını unutmamalıyız. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından bando takımı eşliğinde öğrenciler gösteri sundu.
Programa, Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve Baro Başkanı Azade Ay da katıldı.
- Sakarya
Sakarya'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Atatürk Spor Salonu'ndaki kutlamalarla devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, milletin, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919'da hür idaresine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını dünyaya ilan ettiğini söyledi.
Özsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'da yakılan istiklal ateşinin, millet için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Şiirlerin okunduğu etkinlikte, KYK Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu uluslararası öğrencilerinden oluşan mehter takımı gösteri sundu.
Wushu, karate, tekvando, judo, karate, eskrim ve okçuluk branşında eğitim alan sporcuların gösterileri de büyük beğeni topladı.
Törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- Bolu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bolu'da törenle kutlandı.
Bolu Gençlik, Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından kutlamalar, Kent Meydanı'nda devam etti.
Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi halk oyunları ekipleri tarafından hazırlanan gösterileri izledi.
Vali Ümit ve beraberindeki heyet, daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor branşlarında faaliyet gösteren sporcular ile Gençlik Merkezi tarafından açılan stantları gezdi.
Etkinlikte, muay thai ve karate kursu sporcuları da mini gösteri sundu.
Spor yapmanın önemine değinen ve spor yaptıkları için öğrencileri tebrik eden Vali Baruş, tüm sporcuların ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Karabük
Karabük'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Yenişehir Mahallesi'nde toplanan öğrenci, veli, öğretmen, sporcu ve vatandaşlar, Kent Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından kutlama programı Merkez Spor Salonu'nda devam etti.
Çetin, burada günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.
Spor ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erol Ahraz, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve davetliler katıldı.
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