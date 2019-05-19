19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı" programı düzenlendi.

Mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu törende, bir köpeğin alandan çıkarılmaya çalışılması ilginç görüntü oluşturdu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen Türk milletinin var oluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu vurguladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Zonguldak, Kocaeli, Bartın, Düzce, Sakarya, Karabük ve Bolu'da törenlerle kutlandı.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan Milli Mücadele'nin Amasya, Sivas, Erzurum'dan tüm vatana yayıldığını belirtti.

19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen milletin varoluş mücadelesinin ilk adım olduğuna işaret eden Çintimar, "Büyük bir inanç, azim ve karalılıkla sürdürülen bu mücadele imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlandırılmıştır. Düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle sonuçlanan büyük zaferin ardından yeni devletimizi aynı inançla kurduk. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ilk değil, binlerce yıllık tarihindeki son devletidir." ifadelerini kullandı.

Çintimar, milletin tüm kesimlerinin, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inandıklarını kaydederek, "Milletimiz, 15 Temmuz'da darbe girişimine, vatanı hedef alan içerideki ve dışarıdaki tüm saldırılara bir asır önceki cesaretiyle karşı koyarak, içindeki istiklal ateşinin asla sönmeyeceğini göstermiştir." dedi.