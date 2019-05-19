Cumhuriyetin emanetçisinin gençler olduğunu anlatan Polat, "Güçlü ve modern bir Türkiye ideali yaşatarak geleceğe taşıyacak olanlar cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerimizdir. Dünyaya açık, eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda rekabet gücüne sahip gençlerimiz gelişim ve kalkınma çabalarına büyük katkı sağlayarak demokrasi ve özgürlük standartlarımızı geliştirecektir." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars 1. Ağır Ceza Başkanı Soner Fevzi Vurur, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

- Erzurum

Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 1919 fidan dikildi.

Palandöken Dağı'ndaki mesire alanında düzenlenen etkinlikte, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kamyonla getirilen fidanları katılımcılara dağıttı. Fidan dikim töreninde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk'ün 53 gün Erzurum'da kaldığını anımsattı.

Memiş, Milli Mücadele'de Erzurum'un Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yaptığını hatırlatarak "Erzurum Valisi olarak Atatürk'ün 53 gün kaldığı bir ilde vali olmak mutluluk verici bir durum. Atatürk'ün burada kalmasından ve ona ev sahipliği yapılmasından ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Günün anlamına istinaden 1919 fidan dikileceğini belirten Memiş, "Palandöken kışın ayrı, yazın ayrı güzel bir yer. Bu alanın her bir metrekaresini boşluk bırakmayacak şekilde ağaçlandırmak lazım. Türkiye'de toplam meranın yüzde 13'ü Erzurum'da. Dolayısıyla biz bu alanı nakış nakış işlemeliyiz." diye konuştu.