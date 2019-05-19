19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılında Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Erzincan'da törenlerle kutlandı.
Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Cumhuriyetin emanetçisinin gençler olduğunu anlatan Polat, "Güçlü ve modern bir Türkiye ideali yaşatarak geleceğe taşıyacak olanlar cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerimizdir. Dünyaya açık, eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda rekabet gücüne sahip gençlerimiz gelişim ve kalkınma çabalarına büyük katkı sağlayarak demokrasi ve özgürlük standartlarımızı geliştirecektir." diye konuştu.
Daha sonra, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars 1. Ağır Ceza Başkanı Soner Fevzi Vurur, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve vatandaşlar katıldı.
- Erzurum
Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 1919 fidan dikildi.
Palandöken Dağı'ndaki mesire alanında düzenlenen etkinlikte, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kamyonla getirilen fidanları katılımcılara dağıttı. Fidan dikim töreninde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk'ün 53 gün Erzurum'da kaldığını anımsattı.
Memiş, Milli Mücadele'de Erzurum'un Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yaptığını hatırlatarak "Erzurum Valisi olarak Atatürk'ün 53 gün kaldığı bir ilde vali olmak mutluluk verici bir durum. Atatürk'ün burada kalmasından ve ona ev sahipliği yapılmasından ne kadar gurur duysak azdır." dedi.
Günün anlamına istinaden 1919 fidan dikileceğini belirten Memiş, "Palandöken kışın ayrı, yazın ayrı güzel bir yer. Bu alanın her bir metrekaresini boşluk bırakmayacak şekilde ağaçlandırmak lazım. Türkiye'de toplam meranın yüzde 13'ü Erzurum'da. Dolayısıyla biz bu alanı nakış nakış işlemeliyiz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar Vali Memiş ile fidan dikti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde de stattaki törende düzenlenen koşuda sıcak ve bunaltıcı havadan etkilenen bazı öğrenciler fenalık geçirdi.
- Tunceli
Tunceli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın çelenk sunmasıyla başlanılan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam edilen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
Türk milletinin büyük yoksulluklar içinde bir araya gelerek elde ettiği başarının unutulmaması gerektiğini aktaran Kara, "Milli Mücadele'deki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir." dedi.
Program, çeşitli branşlardaki sporcuların gösteri yapması ve yarışmalarda dereceye giren sporculara plaketlerinin Vali Tuncay Sonel tarafından verilmesiyle sona erdi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ilk kez bir araya gelerek tebrik ettiği törene, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
- Ardahan
Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Karagöl Mahallesi'ndeki 80. Yıl Cumhuriyet Stadı'ndaki kutlamalara Vali Mustafa Masatlı, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, programda yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın şaha kalkmanın başlangıç tarihi olduğunu belirterek "Bu tarihle birlikte Türk milleti kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altına var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır." dedi.
Kutlamalar kapsamında gençler ve halk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler yaptı, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
- Erzincan
Erzincan'da ise Belediye Başkanlığı önünde başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 100. yıl dönümünün kutlandığını söyledi.
Gençlerin Türk milletinin geleceği, yarınların teminatı olduğunu ifade eden Mumcu, "Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adım, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden, Türk milletinin, vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs’ın 100. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz. " dedi.
Mumcu, konuşmasının ardından Atatürk Anıtı önünde, törene katılan gençlerle fotoğraf çektirdi.
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, gençler ve vatandaşlar katıldı.
- Iğdır
Iğdır'da, Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, gençler tarafından 200 metrelik Türk bayrağı açılması ve yürüyüşle devam etti.
Semt Sahası'na kadar süren yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor Müdürü Şerafettin Yiğit, burada konuşma yaptı.
Halk oyunu gösterisiyle devam eden program, çeşitli branşlarda düzenlenen spor gösterilerinin ardından son buldu.
- Ağrı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ağrı ve ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Ağrı'daki tören, Abide Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin şanlı tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Demir, "Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir." dedi.
Tören sonrasında Demir, Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, sporcu ve antrenörlerle Ağrı Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.
Gelen heyeti makamında kabul eden Vali Elban, kendisine sunulan Türk bayrağını öperek teslim aldı.
Sporcularla bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Vali Elban, ardından Cumhuriyet Caddesi'ne geçerek burada devam eden etkinlikleri izledi.
- Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Erzincan ve Erzurum'da, Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılında törenler düzenlendi
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