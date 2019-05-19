GAZİANTEP (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da törenlerle kutlandı.
Adıyaman'da Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki kutlamalarda, çeşitli branşlardan sporcuların gösterileri, renkli görüntüler oluşturdu.
Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletiyle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele'nin bağımsızlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.
Keleş, "O gün Samsun’da yakılan istiklal ateşi, bugün milletimizin gönlündeki yerini ilk günkü azim ve coşkuyla muhafaza etmektedir." dedi.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çeşitli spor dallarında dereceye giren sporculara hediyeler verdi.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni kapsamında, merkez Haliliye ilçesindeki Yeni Asri Mezarlık'ta şehitlik anıtına çelenk konuldu.
Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Alp, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Tören, çeşitli spor dallarında bayram dolayısıyla düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Öte yandan tören programındaki halk oyunları gösterileri ile müzik dinletileri, dün Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki terör operasyonunda çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olması nedeniyle iptal edildi.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Osman Sayın Spor Salonu'nun bahçesinde devam eden törende konuşan Kabakcı, 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yoluna çıkılan gün olduğunu söyledi.
Bundan 100 yıl önce Samsun'da tutuşturulan kurtuluş meşalesinin, Anadolu'ya dalga dalga yayıldığını hatırlatan Kabakcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem bağımsızlık aşkını tüm emperyalist güçlere gösterdiğini hem de yurdun birçok yerinde Sütçü İmam'lar, Şahin Bey'ler gibi kahramanları harekete geçirerek bağımsızlık meşalesini yaktığını anlattı.
Kutlamalar, Milli Mücadele'nin 100. Yılı temalı "Ecdada Mektup" yarışmasında dereceye giren Mehmet Akif Işık'ın mektubu okuması ve spor gösterileri ile devam etti.
Kutlamalara, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Şeker, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Malatya
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni Malatya'da Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olduğunu hatırlattı.
19 Mayıs’ın, aynı zamanda bir milletin yeniden diriliş destanı olduğunu ifade eden Kayhan, 19 Mayıs’ın esareti kabul etmeyen, istikbalinden ve hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen bir milletin var oluş mücadelesi olduğuna vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından gençlik merkezleri karate ve jimnastik takımı gösteri yaptı. Gençlik merkezleri halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, gençler kısa bir konser verdi.
Etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve vatandaşlar katıldı.
- Kilis
Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından Beşevler Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler gösterilerini sergiledi.
Okullar arası spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.
Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Avcı, Emniyet Müdürü Günter Şenses ile öğrenciler katıldı.
- Gaziantep
Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen'in Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında, Kölemen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, gençler çeşitli spor dallarında gösterilerini sergiledi.
Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve vatandaşlar katıldı.
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