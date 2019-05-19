Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keleş, "O gün Samsun’da yakılan istiklal ateşi, bugün milletimizin gönlündeki yerini ilk günkü azim ve coşkuyla muhafaza etmektedir." dedi.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletiyle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele'nin bağımsızlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

GAZİANTEP (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da törenlerle kutlandı.

Bundan 100 yıl önce Samsun'da tutuşturulan kurtuluş meşalesinin, Anadolu'ya dalga dalga yayıldığını hatırlatan Kabakcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem bağımsızlık aşkını tüm emperyalist güçlere gösterdiğini hem de yurdun birçok yerinde Sütçü İmam'lar, Şahin Bey'ler gibi kahramanları harekete geçirerek bağımsızlık meşalesini yaktığını anlattı.

Osman Sayın Spor Salonu'nun bahçesinde devam eden törende konuşan Kabakcı, 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yoluna çıkılan gün olduğunu söyledi.

Öte yandan tören programındaki halk oyunları gösterileri ile müzik dinletileri, dün Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki terör operasyonunda çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Alp, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olduğunu hatırlattı.

Kutlamalara, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Şeker, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar, Milli Mücadele'nin 100. Yılı temalı "Ecdada Mektup" yarışmasında dereceye giren Mehmet Akif Işık'ın mektubu okuması ve spor gösterileri ile devam etti.

19 Mayıs’ın, aynı zamanda bir milletin yeniden diriliş destanı olduğunu ifade eden Kayhan, 19 Mayıs’ın esareti kabul etmeyen, istikbalinden ve hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen bir milletin var oluş mücadelesi olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından gençlik merkezleri karate ve jimnastik takımı gösteri yaptı. Gençlik merkezleri halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, gençler kısa bir konser verdi.

Etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve vatandaşlar katıldı.

- Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Beşevler Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler gösterilerini sergiledi.

Okullar arası spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.