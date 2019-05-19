19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı; Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin'de törenlerle kutlandı. Ordu'nun Şarkiye Mahallesi'ndeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele meşalesini yaktığı günün 100. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğu, sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Yavuz, 100 yıl önce Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adımın, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919, sadece bir kurtuluş mücadelesi değil, dünyaya meydan okuyan bir mücadeledir." dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de gençlerin bayramını kutladı. Güreş, tekvando ve halk oyunları gösterilerinin sunduğu tören, il genelinde çeşitli spor organizasyonlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, CHP İl Başkanı Yusuf Furtun, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Giresun Giresun Valiliği önünde düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Bulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bulut, 19 Mayıs'ı anmaktan ziyade 19 Mayıs ruhunu anlamanın daha çok önemsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "19 Mayıs gençliktir. Gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklalinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugünün ve yarının tek ve en büyük güvencesidir." diye konuştu. Törende, bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Törene Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Rize Rize Valiliği önündeki törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, öğrenciler çeşitli spor dallarında gösteriler sundu. Valilik binasının çatısında Türk bayrağı açan dağcılar, buradan halatlar yardımıyla indi. Vali Kemal Çeber, sporcuların getirdiği Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Vali Çeber, fotoğraf sergisini gezerek protokol üyeleriyle ok attı. Törene Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - Trabzon Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası Vali İsmail Ustaoğlu, Avrupa şampiyonalarında dereceye giren milli sporcularla bir araya geldi. Vali Ustaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine işaret ederek, "Yarınlarımızı ve bu makamları emanet edeceğimiz gençlerimizin, Atatürk'ün koyduğu bu ilkeler çerçevesinde geleceğimize sahip çıkacaklarına gönülden inanıyoruz. İnşallah bu gençlerimiz var oldukça da milletimiz, devletimiz ilelebet bu topraklarda var olacaktır. Biz buna inanıyoruz ve eminiz, hepinizi tebrik ediyorum." dedi. Daha sonra etkinlikler, Valilik önünde gerçekleştirilen kutlama töreniyle devam etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Etkinlikleri, vatandaşlar da ilgiyle takip etti. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, il protokolü, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Atatürk Anıtı'na kadar gençlik yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Atatürk Anıtı önünde devam etti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kamuran Taşbilek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Vali Taşbilek, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs'ın 100. yılının kutlandığını anımsatarak, "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan bir güneş gibi doğuşunun adıdır. 19 Mayıs, milletin yeniden dirilişinin adıdır. Milli Mücadele'nin 100. yılında kurtuluş ateşimizi yakan Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, devletimizin bekası ve milletimizin birliği uğruna can veren büyün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi. 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda devam eden törende, milli sporcular tarafından Vali Kamuran Taşbilek'e Türk bayrağı, vatan toprağı ve buket takdim edildi. "Samsun'a Çıkış" adlı tiyatro gösterisi ve halk oyunları gösterilerinin ardından Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve protokol üyeleri ok atışı yaptı.

Tören, sporcuların gösterileriyle sona erdi. - Artvin Artvin'deki kutlamalar Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Garnizon Şehitliğinden Artvin Valiliğine kadar gerçekleştirilen gençlik yürüyüşünde, öğrenciler tarafından dev Türk bayrağı taşındı. Valilik önünde devam eden kutlamalarda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla milletin bağımsızlık ateşinin alevlenerek İstiklal Mücadelesi'nin başlatıldığını vurgulayarak, "19 Mayıs bağımsızlığımız adına bir milat olmuş, milli hafızamızda önemli bir yer edinmiştir. 19 Mayıs'ta canlanan milli ruh, bizlere ilham olmaya devam etmektedir." dedi. Konuşmaların ardından Artvin Çoruh Üniversitesinde öğrenim gören Suriyeli, Azerbaycanlı, Türkmenistanlı ve Çadlı öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, geleneksel spor dallarından okçuluk, matrak ve mas güreşi gösterisi yapıldı. Başarılı sporculara ödüllerinin verildiği törene, Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

- Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin'de törenler düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı