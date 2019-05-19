PEKİN/BİŞKEK/İSLAMABAD (AA) - Çin, Kırgızistan ve Pakistan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çin'in başkenti Pekin’deki Dil ve Kültür Üniversitesi’nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kutlamalar kapsamında üniversitede yapılan bahar şenliğinde Türkiye standı açıldı ve Türk öğrencilerinden oluşan müzik gurubu da Türkçe parçalar seslendirdi. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye standını ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte 19 Mayıs’ın 100. yıl anısına hazırlanan pastayı kesti. Önen, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs’ın Türkiye tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve Atatürk’ün gençlere emanet ettiği bir armağan olduğunu kaydetti. Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamadığını belirten Önen, Türk milletinin esarettense ölmeyi, şehadeti tercih eden bir millet olduğunun altını çizdi. - Kırgızistan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Kırgız Türk Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Kerim Ünlükara "Gençliğe Sesleniş", Furkan Baysal "O geliyor" ve Salurböke Elmalı "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" adlı şiirleri okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının filmlerle anlatıldığı etkinlikte, 100 yıl önce işgal altındaki Anadolu topraklarının haritası gösterildi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, burada yaptığı konuşmada, 100 yıldır Türkiye'yi bölmeye çalışanların olduğunu belirterek, "Ne içeriden ne dışarından bu ülkeyi, bu vatanı böldürmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti inşallah, ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet güçlü ve hak ettiği yerde olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu. - Pakistan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Davulcu ve Türkler katıldı.

Yurdakul, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının, tarihi değiştiren bir an olduğunu söyleyerek, "Tarihi değiştiren bazen bir adamdır, bazen bir adımdır, bazen bir şiir ya da marştır ancak koskoca ülkelerin tarih birden bire değişir. Bugün de öyle günlerden birinin yıl dönümü. Burada çok büyük bir adımın 100. yılını kutluyoruz." dedi. Etkinlikte, Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan 19 Mayıs belgeseli gösterildi. Türk gençliği adına konuşma yapan Yaren Coşkun, 19 Mayıs'ın Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Yurdakul, Davulcu ve Askeri Ataşe Yarbay Hakan Büke ile davetliler tarafından büyükelçilik bahçesine fidan dikildi. - "Kurtuluş mücadelesi Pakistan'ın özgürlük mücadelesine ilham verdi" Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Pakistan halkı ve hükümetinin, Türk halkı ve hükümetine en içten tebriklerini ilettiği belirtildi.