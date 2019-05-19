İSTANBUL (AA) - Silivri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Can Dağaşan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, festival alanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, ilçe protokolü tarafından verildi, halk koyunları gösterileri yapıldı.

Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kıraslan siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldığı etkinlikte, Silivri Motosiklet kulübü ve diğer ilçelerden gelen motosiklet tutkunları Silivri sahil kordon boyunda bir araya gelerek 100. yıl ve Atatürk imzası koreografisi gerçekleştirdi.

