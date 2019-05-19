19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Vali Bilmez, bunun üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu, kurallarla, kanunlarla, mevzuatlarla yönetildiğini belirterek, bir kentin belediye başkanının o ülkenin resmi ve milli bayramına katılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

"Belediye başkanı il dışında, izinli olduğu zaman bunu Valiliğe resmi olarak yazar ve yerine kimin vekalet edeceğini de bildirir. Bugün tören alanına gelinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın izinli olduğuna, yerine birinin görevlendirildiğine dair bize hiçbir yazı ulaşmadı. Büyükşehir Belediye Meclisinden bir arkadaş da törene katılmıştı. Protokolde onun durumuna uygun ön sırada kendisine yer gösterildi. Ama her önümüze çıkan kişinin mevzuata aykırı bir şekilde 'yok eş başkanım', 'yok as başkanım', 'yok alt başkanım' böyle bir şey mevzuatımızda yok. Herkes yetkisini bilecek, mevzuat çerçevesinde görevini yapacak. Bu kentin seçtiği belediye başkanı bizim için değerlidir. Yasalar çerçevesinde görevini yaptığı sürece yanında olacağız. Sadece protokolde değil, bütün işlerinde yardımcı olacağız."

"Eş başkan" kavramının mevzuatta ve kanunda bulunmadığını kaydeden Vali Bilmez, "Kusura bakmasın, burası bir hukuk devletidir. Biz bundan sonraki törenlerimizde başkanımızı da görmek istiyoruz. Bu bayram hepimizin bayramıdır. Onun için bayramlarımızı bile ayrıştırma nedeni yapmak, provoke nedeni yapmak bizi üzmüştür. Asla belediye başkanına karşı farklı bir davranışımız olmaz. Tüm Türkiye'de belediye başkanına nasıl davranılıyorsa biz de o şekilde davranırız." ifadesini kullandı.