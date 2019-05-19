VAN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta törenlerle kutlandı.
Van'daki kutlamalar, İskele Caddesi'nden Yaşar Kemal Parkı'na yürüyüşle başladı.
Yürüyüşe katılan Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı dedektör köpekleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının gösterilerini izledi.
Kurumların açtığı stantları dolaşan, resim sergilerini gezen Vali Bilmez buradan törenin düzenleneceği alana geçti.
Bu sırada Van Büyükşehir Belediyesinin HDP'li Meclis Üyesi Hakkı Cemal, "başkan vekili olarak törene katıldığını ve protokolde kendisine yer ayrılmadığını" ileri sürerek, alandan ayrıldı.
Vali Bilmez, bunun üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu, kurallarla, kanunlarla, mevzuatlarla yönetildiğini belirterek, bir kentin belediye başkanının o ülkenin resmi ve milli bayramına katılmasının zorunlu olduğunu söyledi.
Belediye başkanının protokoldeki yerinin mevzuatta yazıldığını aktaran Bilmez, şunları kaydetti:
"Belediye başkanı il dışında, izinli olduğu zaman bunu Valiliğe resmi olarak yazar ve yerine kimin vekalet edeceğini de bildirir. Bugün tören alanına gelinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın izinli olduğuna, yerine birinin görevlendirildiğine dair bize hiçbir yazı ulaşmadı. Büyükşehir Belediye Meclisinden bir arkadaş da törene katılmıştı. Protokolde onun durumuna uygun ön sırada kendisine yer gösterildi. Ama her önümüze çıkan kişinin mevzuata aykırı bir şekilde 'yok eş başkanım', 'yok as başkanım', 'yok alt başkanım' böyle bir şey mevzuatımızda yok. Herkes yetkisini bilecek, mevzuat çerçevesinde görevini yapacak. Bu kentin seçtiği belediye başkanı bizim için değerlidir. Yasalar çerçevesinde görevini yaptığı sürece yanında olacağız. Sadece protokolde değil, bütün işlerinde yardımcı olacağız."
"Eş başkan" kavramının mevzuatta ve kanunda bulunmadığını kaydeden Vali Bilmez, "Kusura bakmasın, burası bir hukuk devletidir. Biz bundan sonraki törenlerimizde başkanımızı da görmek istiyoruz. Bu bayram hepimizin bayramıdır. Onun için bayramlarımızı bile ayrıştırma nedeni yapmak, provoke nedeni yapmak bizi üzmüştür. Asla belediye başkanına karşı farklı bir davranışımız olmaz. Tüm Türkiye'de belediye başkanına nasıl davranılıyorsa biz de o şekilde davranırız." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum amirlerinin katıldığı tören, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
- Bitlis
Bitlis İsmail Eren Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Savaş Bulan'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar seslendirildi.
Törende yapılan sportif gösterilerin ardından hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, Vali Oktay Çağatay, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Hakkari
Hakkari'de Valilik binası önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törene katılanlar kortej oluşturarak, Hakkari Spor Salonu'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
Burada devam eden programda konuşan Vali İdris Akbıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.
19 Mayıs'ın Türk milletinin ezelden ebede uzanan tarih serüveninde yeniden şahlanışın ve dirilişin sembolü olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
"19 Mayıs, vatanın yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan ve tam bağımsızlığını sağlayan bir gün olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Cumhuriyet Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil tarihimizin en büyük dönüşümü, en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir."
İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Program, kent genelinde çeşitli alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.
- Muş
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Muş ve ilçelerinde etkinliklerle kutlandı.
Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce kişi, ay yıldızlı bayraklarla Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.
Burada saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Milli Mücadele zamanlarında Türkiye'nin işgal altında olduğunu Samsun'dan başlayan bir mücadeleyle işgalin tersine çevrildiğini belirten Gündüzöz, Cumhuriyet'e giden yoldaki mücadelede herkesin ortak vatanı olan bu ülkeyi ayağa kaldırma iradesinin olduğunu ifade etti.
Törende sporcular Vali İlker Gündüzöz'e Türk bayrağı sundu. Çeşitli spor branşlarındaki gösterilerin yanı sıra mehteran takımı da gösteri yaptı.
Törene AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu. Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve vatandaşlar katıldı.
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