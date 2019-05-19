19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunca (TÜRKONFED), 19 Mayıs ulusal egemenlik ruhunun başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin en büyük dayanağı olacağı belirtildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyeleri ile federasyon başkanları, Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla Samsun'u ziyaret ederek, Atatürk anıtına çelenk koydu ve basın açıklamasında bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı Milli Mücadele ateşinin Amasya, Erzurum, Sivas kongreleri ile tüm yurtta inanç, azim ve cesaret yarattığı belirtilen açıklamada, ulusal egemenlik ruhunu başlatan Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerin minnet ve şükranla anıldığı aktarıldı.

Hürriyetinden vazgeçmeyen, esareti tümüyle reddeden bir milletin mücadelesini zafere taşıyanın ulusal egemenlik ruhu olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"100 yıl önce bağımsızlık ve özgürlük için tek yürek olmuş bu ruhun mirasçısı olmak ve geleceğe taşımaktan her zaman gurur duyduk. TÜRKONFED çatısı altında Türkiye'nin dört bir yanından 29 federasyon, 247 dernek ve 40 bin şirketi temsil eden iş dünyasının çatı örgütü olarak, 19 Mayıs 1919'dan tam 100 yıl sonra bugün yeniden aynı azim, kararlılık ve inançla ülkemiz için çalışıyor, üretiyor ve topluma değer yaratıyoruz. Özgürlüklerin ve demokrasinin geliştiği, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde tüm renk ve sesleriyle huzur, barış ve güvenin tesis edildiği, hesap verir, güvenilir, şeffaf ve adil bir ülke hayal ediyoruz. Uzlaşma kültürü ile katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışın egemen kılındığı, fikir ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir ülke hayal ediyoruz.