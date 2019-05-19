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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Sivas'taki kutlamalar sağanak nedeniyle yarıda kaldı

SİVAS (AA) - Sivas'taki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, sağanak yüzünden tamamlanamadı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Sivas'ta düzenlenen tören, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, diğer il protokolü, sporcular ve vatandaşların katıldığı yürüyüşle başladı.

Tren Garı önünden çıkılan yürüyüş, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde sona erdi.

Burada düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını söyledi.

19 Mayıs 1919'un Türk milleti için çok önem arz ettiğini belirten Ayhan, "Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a uzanan bir kurtuluş ve diriliş mücadelesinin 100. yılını kutluyoruz. 19 Mayıs Çanakkale'de başlayan, tüm zorluklara, yoksulluklara rağmen 1. Dünya Savaşı boyunca sönmeyen, asla pes etmeyen bir milletin yeniden varoluşudur." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program, çeşitli gösterilerin sunulduğu sırada etkili olan sağanak nedeniyle tamamlanamadı.

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