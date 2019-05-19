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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Belçika'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğindeki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "Seneler süren savaşların sonunda yenik ve bitap düşmüş bir imparatorluğun 100 yıl içerisinde bugünün modern, güçlü ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşmesinin hazzını tarif edebilecek tek duygunun gurur olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gümrükçü, Türkiye'nin bugün sadece bölgesinde değil ötesinde de dostluğu aranan bir ülke haline dönüştüğüne dikkati çekerek "Bizim bugün bu noktaya gelmemizde gençler büyük rol oynamıştır." dedi.

Programa, Belçika Türk toplumundan 16-35 yas arasında, okul başarıları yüksek lise öğrencileri, toplumda rol model olabilecek, kendi alanlarında ön plandaki üniversite öğrencileri ve iş hayatına yeni atılmış, kariyerlerinin başındaki gençlerin katılımı sağlanarak her yaştan ve kesimden genç arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurulması hedeflendi.

Etkinlik kapsamında, Başkonsolosluğun Model Birleşmiş Milletler ve Haydi Gençler Üniversiteye adlı iki gençlik projesi tanıtıldı.

Ayrıca programda Türkiye'den SosyalBen Vakfı yöneticisi Ece Çiftçi'nin konuşması ve TÜSİAD Brüksel Ofisi gençleri tarafından hazırlanan siyasi katılımın önemi hakkındaki sunum yer aldı.

Programın ikinci kısımda ise gençlerin tanışması için ağ kurma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, gençlerin yanı sıra Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Anvers Başkonsolosu Metin Ergin ve diğer davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
19 mayıs Belçika Brüksel

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