Kıbrıslı Türk gençleri, "100 Yıl Önce Olduğu Gibi: Türkiye ile Birlikte" projesi kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir grup öğrenci, Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından planlanan etkinlikler çerçevesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Ankara'da yaşadı.

KKTC genelinde yapılan "Milli Mücadele" konulu kompozisyon yarışması sonucunda belirlenen Kıbrıs İlim Üniversitesinden 25 öğrenci, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığının desteklediği programlar kapsamında Anıtkabir, Birinci/İkinci Meclis ve Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'ı ziyaret etti.

