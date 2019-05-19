BAKÜ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de törenle kutlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Büyükelçi Erkan Özoral, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İsmayıl İsmayılov, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve milletvekilleri, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Haydar Aliyev Sarayı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Özoral burada yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce yaktığı milli mücadele ateşinin bugün de yandığını söyledi.

Özoral, "Bizler devletimizle, milletimizle, vatanımızla bir bütünüz. Birbirimize kenetlendikçe her zaman daha güçlü olacağız. 19 Mayıs 1919'da bütün millet tek yürek oldu bu sayede düşmanları ülkemizden kovabildik. Aynı iradeyi sergilediğimiz sürece her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Aynı ülkünün etrafında parlak geleceğe doğru yürümenin azim ve kararlılığındayız." dedi.