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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:13 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Bağdat Caddesi'nde 100. Yıl Yürüyüşü düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kadıköy'de 100. Yıl Yürüyüşü düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile marşlar eşliğinde Bağdat Caddesi'nde ilerledi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın katılımıyla Suadiye'den başlayan yürüyüş, Göztepe Parkı önünde sona erdi.

Yürüyüş sonunda konuşan Odabaşı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı büyük yürüyüşün 100. yılı olduğunu belirterek, kutlu olmasını diledi.

Odabaşı, "100. yılında biz bu onurlu yürüyüşün bir parçasıyız" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün o yürüyüşü hissetmek için omuz omuza verdik, yürüdük, şarkılarımızı söyledik. Ne mutlu onların yollarında yürüyenlere. 19 Mayıs bizim için hem bayram hem mücadele günüdür. 100 yıllık gururumuz, azmimiz ve geleceğimizin teminatıdır. 100 yıl önce başlayan tüm engellemelere rağmen kök salan devrimci geleneğimizin başlangıç ateşidir bugün. Birlikte omuz omuzayız, yolculuk devam ediyor. 100 yıllık onurlu yürüyüşümüz bize ilham vermeye devam ediyor. Samsun'da başlayan ve tüm yurda yayılan bağımsızlık ve cumhuriyet coşkusu hala dünkü gibi sıcacık."

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

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