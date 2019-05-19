19 Mayıs'la ilgili daha sonra Twitter hesabından bir açıklama yapan Büyükelçi Kılıç, "19 Mayıs Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde bağımsızlığa yürüyüşünün ilk adımıdır, 19 Mayıs 'ya istiklal ya ölümün' tüm dünyaya haykırıldığı kutlu yürüyüşün başlangıcıdır, 19 Mayıs Türk Milleti'nin küllerinden yeniden dirilişidir." ifadelerini kullandı.

Anma konuşmalarının ardından törende 19 Mayıs’la ilgili bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, KKTC'nin Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı, Washington'da görevli diplomatlar ve çok sayıda Türk vatandaşının katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Büyükelçilik binasının önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, daha sonra konuşmaların yapılması için büyükelçiliğin tören salonunda devam etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü kutlandı.

WASHINGTON/ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ABD'de Washington ve New York'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

- New York'ta başkonsolosluk ve MUSİAD USA'den ortak etkinlik

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, New York'ta da Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun katkılarıyla MUSIAD USA tarafından düzenlenen "Gençlik Zirvesi" ile kutlandı.

New York Midtown Hilton Hotel'de düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, MUSIAD USA Başkanı Mustafa Tuncer ve New York'taki Türk toplumu katıldı.

Aktaş'ın yerine günün anma konuşmasını başkonsolosluğun en genç meslek memuru Ece Ceylanoğlu gerçekleştirirken, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği adına da misyonun en genç meslek memuru Damla Fidan bir konuşma yaptı.

Katılımcılar daha sonra 9 Haziran'da New York’ta yapılacak Türk Günü etkinliği için elllerindeki Türk bayraklarını havaya kaldırarak, "New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaz." diye bağırdı.

Türk sanatçıların dans ve müzik performanslarını sergilediği etkinlikte, genç girişimciler de başarı hikayelerini paylaştı.

