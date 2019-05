WASHINGTON/ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ABD'de Washington ve New York'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

- New York'ta başkonsolosluk ve MUSİAD USA'den ortak etkinlik

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, New York'ta da Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun katkılarıyla MUSIAD USA tarafından düzenlenen "Gençlik Zirvesi" ile kutlandı.

New York Midtown Hilton Hotel'de düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, MUSIAD USA Başkanı Mustafa Tuncer ve New York'taki Türk toplumu katıldı.

Aktaş'ın yerine günün anma konuşmasını başkonsolosluğun en genç meslek memuru Ece Ceylanoğlu gerçekleştirirken, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği adına da misyonun en genç meslek memuru Damla Fidan bir konuşma yaptı.

Katılımcılar daha sonra 9 Haziran'da New York’ta yapılacak Türk Günü etkinliği için elllerindeki Türk bayraklarını havaya kaldırarak, "New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaz." diye bağırdı.

Türk sanatçıların dans ve müzik performanslarını sergilediği etkinlikte, genç girişimciler de başarı hikayelerini paylaştı.