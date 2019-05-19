HABER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:56 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

MERSİN/ADANA (AA) - Mersin ve Adana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayları düzenlendi.

Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen fener alayında, Türk bayraklarıyla yürüyüp slogan atan vatandaşlar, meşale yaktı marşlar söyledi.

Etkinliği çevredeki evlerinden takip eden bazı vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

Mersin Bisiklet Derneği üyelerinin bisikletleriyle katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi bando ekibi enstrümanlarıyla marşlara eşlik etti.

- Adana

Adana'nın Karataş ilçesinde de belediye tarafından fener alayı düzenlendi.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Mehmet Akif Ortaokulu çevresinde toplanıp Atapark Meydanı'na yürüyen grup, burada havai fişek attı.

Etkinliğe, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Geleneksel Türk gölge oyununu Almanlara sevdirdilerGeleneksel Türk gölge oyununu Almanlara sevdirdiler
Batı Trakya’da YTB Gönül Coğrafyası Kültür BuluşmasıBatı Trakya’da YTB Gönül Coğrafyası Kültür Buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana fener alayı Mersin

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.