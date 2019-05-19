MERSİN/ADANA (AA) - Mersin ve Adana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayları düzenlendi.
Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen fener alayında, Türk bayraklarıyla yürüyüp slogan atan vatandaşlar, meşale yaktı marşlar söyledi.
Etkinliği çevredeki evlerinden takip eden bazı vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi.
Mersin Bisiklet Derneği üyelerinin bisikletleriyle katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi bando ekibi enstrümanlarıyla marşlara eşlik etti.
- Adana
Adana'nın Karataş ilçesinde de belediye tarafından fener alayı düzenlendi.
Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Mehmet Akif Ortaokulu çevresinde toplanıp Atapark Meydanı'na yürüyen grup, burada havai fişek attı.
Etkinliğe, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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