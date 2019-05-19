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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:25 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen kutlamada satranç ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Başkentteki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) düzenlenen etkinlikte, gençler arasında satranç ve masa tenisi müsabakaları düzenlenirken, TRT'nin 19 Mayıs için hazırladığı belgesel film gösterildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılının kutlandığını anımsatarak Türkiye'nin karşılaştığı sorunlarla her zaman mücadele ettiğini ve etmeye devam edeceğini vurguladı.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım da 19 Mayıs'ın Türkiye tarihi için önemli olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in ünlü şarkıcılarından Armin Muzaferija'nın konser verdiği etkinlikte satranç ve masa tenisi müsabakalarında birinci olan gençlere hediye verildi.

Bu arada, etkinliğin ardından öğrenciler için iftar programı da düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
19 mayıs etkinlik IUS Saraybosna

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