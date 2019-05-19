HABER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:58 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Bağlık Polis Karakolu önünde toplanan yaklaşık 15 binin üzerinde öğrenci ve vatandaş, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşte dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri açılırken vatandaşlar ve öğrenciler slogan attı.

Yürüyüşe Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu'nun yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.

Güzergah boyunca emniyet ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

Etkinlik sonunda sanatçı İrem Derici, Atatürk Anıtı önünde konser verdi.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıGalatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Çanakkale'de Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladıÇanakkale'de Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs Ereğli Ereğli kortej fener alayı Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.