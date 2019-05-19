Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Bağlık Polis Karakolu önünde toplanan yaklaşık 15 binin üzerinde öğrenci ve vatandaş, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşte dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri açılırken vatandaşlar ve öğrenciler slogan attı.

Yürüyüşe Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu'nun yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.

Güzergah boyunca emniyet ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

Etkinlik sonunda sanatçı İrem Derici, Atatürk Anıtı önünde konser verdi.

