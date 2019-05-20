Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından büyükelçilik binasında gerçekleştirilen törene, Büyükelçi Mehmet Samsar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Samsar, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, Türk milletinin onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk rehberliğinde şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu olduğunu belirten Samsar, "19 Mayıs, sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerinin milletler ailesi içinde yerini almasının adıdır." dedi.

Büyükelçi Samsar, binlerce şehit vererek, yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, gençlere emanet olduğunu ifade etti.

Program, Rusya'da eğitim gören Türk öğrencilerin, Milli Mücadele hakkında konuşmalarıyla devam etti.

Tören sonrası tüm katılımcılar iftar yaptı.

