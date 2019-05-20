PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Erdem Başçı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmet Bakcan, Eğitim Müşaviri Murat Demirkaya ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Büyükelçi Musa, burada yaptığı konuşmada, "19 Mayıs düşmanların verdiği hükme karşı çıktığı günlerin başlangıcıdır. Bunun arka planında ne olduğunu anladığımız zaman Cumhuriyetin ne denli büyük bir eser olduğunu, istiklal mücadelemizin nasıl kutsal bir dava olduğunu daha iyi anlamamız mümkün." dedi.

19 Mayıs'ın Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Musa, özellikle gençlerin 19 Mayıs'ı ve 15 Temmuz darbe girişimini iyi incelemesinin ve anlamasının önemli olduğunu kaydetti.

Güçlü bir devletin ve milletin önemli olduğunu ifade eden Musa, "Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen'i düşünün, önce devletleri işlenmez hale getirip sonra işledikleri üzerinden politika yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Musa, öğrencilerden okuduğu ve çalıştığı alanda en iyisi olmalarını istedi.

Büyükelçi Musa, Fransa'nın birçok bölgesinde öğrencilere yönelik toplantılar düzenleyeceklerini söyledi.

