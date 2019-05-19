HABER

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:03 | Son Güncelleme

  19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser salonunda etkinlik düzenlendi.  Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser salonunda etkinlik düzenlendi.
Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, çok sayıda öğrenci ve davetliler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda barkovizyon eşliğinde kurtuluş savaşının canlandıran öğrenciler izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunlarının sergilendiği program gösteri yapan öğrencilerin seyircileri selamlamasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Öğrencilerin Kurtuluş Savaşı'nı canlandırması
-Öğrencilerin karate gösterisi
-Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunlarının sergilenmesi
-Seyircilerden görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNERHangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?Hangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?
Siirt'te, 19 Mayıs coşkusu Siirt'te, 19 Mayıs coşkusu 
19 Mayıs’ta, 19 kişiyle binlerce metre yükseklikten 100. yıla özel atlayış19 Mayıs’ta, 19 kişiyle binlerce metre yükseklikten 100. yıla özel atlayış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.