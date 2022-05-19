19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Çintimar ve diğer katılımcılar, Uğur Mumcu Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüdü.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Süleyman Elban, katılımcıların bayramını kutladı.

Muzaffer Çintimar, törende, 1919'da milletin umudu olarak Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan İstiklal mücadelesinin 103. yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Aziz Türk milletinin bir asrı aşkın zaman boyunca iftiharla taşıdığı aziz emaneti layıkıyla geleceğe taşıma noktasında kararlı ve azimli olduğunu aktaran Çintimar, "Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında güçlü, daha mutlu bir gençliktir." dedi.

Törende şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar da törene katıldı.

- Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Demir, törende, 19 Mayıs'ın, Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, işgal altındaki Anadolu'yu kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığı için başlattığı yürüyüşün ilk adımını oluşturan kurtuluş meşalesini 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ateşlediğini anımsatan Demir, "19 Mayıs, gençlik ve gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklalinin ve cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Ülkemizin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin şiir okuduğu kutlama programında, çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı.

- Hatay

Hatay'da, Vali Ürgen Alanı'nda bir araya gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde, Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı kapsamında, Antakya Spor Salonu'nda da çeşitli gösteriler yapıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de, İl Gençlik ve Spor Müdürü Sedat Acar, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, 7 Ocak Stadı'nda devam eden törenlerde katılımcıların bayramını kutladı.

Törende şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar da törene katıldı.

