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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:31 | Son Güncelleme

Kayseri'de "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen havalı tabanca atıcılık yarışmasında dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında 2. Ana Bakım Fabrika Komutanlığı'nda gerçekleştirilen havalı tabanca atıcılık yarışmasında dereceye girenler madalya ve kupalarını aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılan havalı tabanca atıcılık yarışmasında dereceye giren sporcular için 2'nci Ana Bakım Fabrika Komutanlığı İlk Hedef Akdeniz Poligonu'nda tören düzenlendi.

Kadın ve erkeklerde 8 kategoride 40'ın üzerinde sporcunun mücadele ettiği yarışmada derece elde edenlere madalya ve kupaları verildi.

İki gün süren etkinliğe ev sahipliği yapan 2. Ana Bakım Fabrika Komutanlığı Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu, davetlilere atıcılık sporu, bu branşta kullanılan tabanca ve araç gereçler hakkında teknik bilgi verdi.

Sporcular daha sonra davetliler önünde gösteri atışı yaptı.

Atıcılık İl Temsilcisi Mahmut Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de kulüp kurarak ve okullararası takımlarla yarışmalar düzenleyerek bu sporun altyapısını kısa sürede oluşturduklarını söyledi.

Bu branşta kısa zamanda başarılı işler yaptıklarını ve Kayseri'ye birçok Türkiye rekoru getirdiklerini belirten Şahin, "Bu başarıları taçlandırma adına 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü anısına bir müsabaka düzenledik. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2. Ana Bakım Fabrika Komutanlığı ile buradaki poligonda bu yarışmayı organize ettik. Gençlerin bu sporu yapmasını istiyoruz. Çünkü bu spor gençlerin dikkat dağınıklığını bitiriyor. Spor ahlakını gençlere yansıtan bir branş." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici ve akademisyenler katıldı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı havalı tabanca atıcılık

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