19 Mayıs ateşi Kıbrıs’ta yakıldı

KKTC’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kutlamaları ’Gençlik Ateşi’nin yakılmasıyla başladı.

KKTC’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kutlamaları başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde Gençlik Ateşi’nin yakılması ile başladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’in katılımıyla düzenlenen törende meşaleler yakılarak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası’nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Tören, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’in Atatürk Anıtı’na çelenk bırakması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Türk Maarif Koleji öğrencisi Cenk Karslı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. 19 Mayıs’ın Atatürk’ün Türk gençliğine sonsuz güvenini belirttiği gün olduğunu söyleyen Karslı, Atatürk’ün 19 Mayıs’ın gençlik, gençliğin de gelecek olduğunu bildiğini vurguladı. Karslı, Atatürk’ün gençliğe hitaben yaptığı konuşmalardan alıntılar yaparak, kendilerine emanet edilenlere sahip çıkmak, ilke ve devrimleri ışığında yol almak zorunda olduklarını kaydetti.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, “100 yıl önce başlayan bir yolculuk. Bitkin, perişan savaşlardan yorulmuş bir halk işte Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun’da bu meşaleyi yakarak yepyeni bir umut bağımsızlık ve özgürlük umudu. Çağdaş uluslar seviyesine yükselmek umudu, yeniden yeşerdi. Ve Samsun’da tam 100 yıl önce başlayan Yolculuk daha sonra Ankara’ya kadar uzanan bir dizi etkinlik toplantı toplumu ülkeyi Ulusu harekete geçirme güdüleri ve 23 Nisan 1920’de açılan bağımsızlık ve egemenliğin simgesi TBMM ile yönetilen bir savaş. Kazanılan bağımsızlık ve özgürlük. Ama ardından yaşananlar daha da önemli; devrimler. Her alanda geri kalmış Bir toplumu ulusu ayağı kaldırmak ve çağdaş uluslar seviyesine yükselmek için atılması gereken adımlar Orada da korkusuzca bıkmadan usanmadan Anadolu’nun her karış toprağını karış karış gezerek atılan adımlar Çağdaş uluslar seviyesine yükselme mücadelesi” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, Cumhuriyetin gençlere emanet edildiğini söyleyerek, “Cumhuriyeti büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları kurdu ama sizlere emanet etti. Çünkü sizlere güvendi ve güvenmeye devam ediyor. Onun bıraktığı eser ölümsüz bir eser ve er ya da geç çağdaş dünyada hak ettiği Saygıner’in daha da alçak bundan hiç kuşkumuz yok, onların izinden giden Kıbrıs Türk toplumu da en zor koşullarda Atatürk’ün ilke ve devrimlerini benimsemiş bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle çağdaşlık dedesi ile yoluna devam etmekte. Gelinen aşamada bir yandan “Yurtta barış” diyor iken bir yandan dünyada barışı savunma Atatürk’ün temel ilkelerine verdiğimiz değeri ve önemi gösteriyor. Bunun yanı sıra özellikle sizlerin yetişmesi en iyi şekilde tam donanımlı bir şekilde yetişmesi Bizim için her şeyden önemli. Eğer Türk ulusunun Kıbrıs Türk toplumunun geleceğe emin adımlarla sağlam temeller üzerinde yükselecek ise bu her şeyden önce Eğitim’de atılacak doğru adımlar ve sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ile mümkün olacaktır” diye konuştu.

Özyiğit’in konuşmasının ardından zeybek ve vals gösterileri sunuldu.

Bu yıl 100’üncüsü kutlanacak olan bayram vesilesiyle KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kutlamaları, bugünden başlayarak 19 Mayıs’a kadar devam edecek. Hafta dolayısıyla yapılacak tören ve etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek, kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel aktiviteler ile müzik yarışması yapılacak.



