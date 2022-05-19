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19 Mayıs Athena konseri saat kaçta? Athena 19 Mayıs'ta İzmit'te nerede sahne alacak?

19.05.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athena, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzmit'te konser verecek. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki 19 Mayıs Athena konseri saat kaçta? Athena 19 Mayıs'ta İzmit'te nerede sahne alacak? İşte detaylar...

19 Mayıs Athena konseri saat kaçta? Athena 19 Mayıs'ta İzmit'te nerede sahne alacak?

19 Mayıs Athena konseri saat kaçta, nerede? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşlerin seveni çok. Ünlü müzik grubu, İzmit Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte sahne alacak. Peki 19 Mayıs Athena konseri saat kaçta? Athena 19 Mayıs'ta İzmit'te nerede sahne alacak? Ünlü müzik grubunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konser ile ilgili bilgiler haberimizde...

19 MAYIS ATHENA KONSERİ SAAT KAÇTA?

Athena'nın da aralarında yer aldığı birçok isim İzmit Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek olan etkinlikte sahne alacak.

Athena, Kocaeli Fuarı Güneş Sahne'de saat 21.00'de sahne alacak. İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda gençlere ikramlarda bulunulacak.

ATHENA 19 MAYIS'TA İZMİT'TE NEREDE SAHNE ALACAK?

Athena, 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'nde sevilen şarkılarını söyleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
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