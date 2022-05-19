19 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığı işlem yaptırmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Bugün kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dolayısıyla birçok kişi yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu, açık mı? Bugün bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

19 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü bankalar kapalı olacak.

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamladılar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar kapalı olacak.

19 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de bir gün resmi tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi



