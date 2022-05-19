19 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığı işlem yaptırmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Bugün kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dolayısıyla birçok kişi yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu, açık mı? Bugün bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü bankalar kapalı olacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamladılar.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar kapalı olacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de bir gün resmi tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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