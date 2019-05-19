19 Mayıs Bayramı Konya'da coşkuyla kutlandı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Törenler, Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Ardından gösterilerin yapılacağı Kültür Park'a kadar gazi ve sporcuların eşlik ettiği 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Kültür Park Amfi tiyatroda düzenlenen törenlerde ise Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları ekibi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çeşitli branşlardaki sporcuları gösteri yaptı. Tören, uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle sona erdi.

Öte yandan çelenk töreni sırasında gerginlik yaşandı. CHP'liler, kendi çelenklerini koymak istedi. Görevliler ise yönetmelik gereği sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenk sunacağını, siyasi partilerinde törenin ardından çelenklerini koyabileceğini belirtti. Bunun üzerine CHP Konya eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt ve beraberindekiler tören alanını terk edip, yan tarafa geçti. Resmi törenin ardından alternatif bir tören yapıp, çelenklerini anıta koydu.

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