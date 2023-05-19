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19 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs noterler çalışacak mı? İşte çalışma saatleri

19.05.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta hastaneler ve noterlerin çalışıp çalışmadığına dair aramalar hız kazandı. Hastane ve noterde işleri olan vatandaşlar internet üzerinden çalışma saatlerini araştırıyorlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle resmi tatil sayılıyor. Peki, 19 Mayıs hastaneler açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler çalışacak mı? İşte çalışma saatleri...

19 Mayıs bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs noterler çalışacak mı? İşte çalışma saatleri

19 Mayıs'ta hastaneler ve noterlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 19 Mayıs'ta hastanelere muayene olmak veya ilaç yazdırmak için gidecek olan vatandaşlar, hizmet alıp alamayacaklarını sorguluyor. Bir diğer merak edilen konu ise 19 Mayıs'ta noterlerin açık olup olmayacağı oldu. İşte konuya dair detaylar...

19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs'ta hastaneler ve aile hekimleri kapalı olacak. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.

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19 MAYIS'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Noterler de diğer kamu kurumları gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapalı olacak. Buna göre 19 Mayıs 2022 Cuma günü yarın noterler çalışmayacak.

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19 MAYIS NEDEN ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

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Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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19 mayısta noterler açık mı

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