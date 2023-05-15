HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 MAYIS CUMA RESMİ TATİL Mİ, okullar var mı? 19 Mayıs'ta kamu kurumları, özel sektör, banka ve üniversiteler tatil mi?

19 MAYIS CUMA RESMİ TATİL Mİ, okullar var mı? 19 Mayıs'ta kamu kurumları, özel sektör, banka ve üniversiteler tatil mi?

15.05.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs, her yıl ülkemizde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Çalışan ve öğrenci vatandaşlar 19 Mayıs'ın tüm gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacağına dair detayları internette araştırıyorlar. Peki, 19 Mayıs Cuma yarım gün mü, resmi tatil mi, okullar var mı? 19 Mayıs 2023 tatil mi?

19 MAYIS CUMA RESMİ TATİL Mİ, okullar var mı? 19 Mayıs'ta kamu kurumları, özel sektör, banka ve üniversiteler tatil mi?

19 Mayıs tatil mi, sorusu 2023 yılının cuma gününe denk gelmesi sebebiyle gündeme geldi. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurumları, okullar, bankalar, borsa, sağlık ocağı gibi kurumlar kapalı oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkuyla karşılanmaktadır. 19 Mayıs Cuma günü ile hafta sonu tatilini birleştirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte 2023 resmi tatiller ve 19 Mayıs tatiline ilişkin detaylar...

19 MAYIS CUMA RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geldi. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı ve resmi tatilidir.

19 Mayıs 2023 Cuma

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.

meb eğitim öğretim sınıf okul

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan ikinci tur mesajı! Sosyal medyadan paylaştıErdoğan'dan ikinci tur mesajı! Sosyal medyadan paylaştı
AK Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın sözlerine tepki!AK Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın sözlerine tepki!
Oylar sayılırken CHP'den açıklama geldiOylar sayılırken CHP'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 mayıs tatil mi 2023 resmi tatiller resmi tatil günleri

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdi

CHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdi

Seçim ikinci tura kaldı!

Seçim ikinci tura kaldı!

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...

Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

CHP'nin oy oranına dikkat çekti: Yanıldık, itirazımız yok

CHP'nin oy oranına dikkat çekti: Yanıldık, itirazımız yok

İlginizi Çekebilir

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.