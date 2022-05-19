19 Mayıs deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son depremler bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından araştırılıyor. Peki 19 Mayıs deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi bugün Kuşadası, Aydın'da 3.1 büyüklüğünde ve 6.6 km derinliğinde deprem olduğu bilgisini aktardı. Deprem 02.55 sıralarında meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre 15 Mayıs'ta Mersin Toroslar'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.12 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği 10.2 km olarak açıklandı.

AFAD ise 15 Mayıs'ta Muğla, Bodrum'da deprem olduğunu paylaştı. Depremin büyüklüğünün 4.0, derinliğinin 13.80 km olduğu ve 18.34 sıralarında meydana geldiği açıklandı.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...





