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19 MAYIS ETKİNLİKLERİ 2023: Maltepe Etkinlik Alanı nerede? Maltepe Etkinlik Alanı'na nasıl gidilir?

18.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs etkinlikleri İstanbul'daki Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çok sayıda şarkıcı ve müzisyen sahne alacak. Peki, Maltepe Etkinlik Alanı nerede? Maltepe Etkinlik Alanı'na nasıl gidilir?

19 MAYIS ETKİNLİKLERİ 2023: Maltepe Etkinlik Alanı nerede? Maltepe Etkinlik Alanı'na nasıl gidilir?

19 Mayıs konserleri kapsamında Pop müzik şarkıcısı Hadise ile Rap müziğin sevilen isimlerinden Murda da dahil olmak üzere pek çok sanatçı Maltepe Etkinlik Alanı'nda sevilen şarkılarını seslendirecek. "19 Mayıs etkinlikleri takvimi 2023" konu başlığı arama motorlarında araştırılıyor. 19 Mayıs konserlerinin yapılacağı Maltepe Etkinlik Alanı'nın yeri ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları...

MALTEPE ETKİNLİK ALANI NEREDE?

Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi ünlü isimlerin sahne alacağı Maltepe Etkinlik Alanının adresi: Yalı, 34844 Maltepe/İstanbul

19 MAYIS MALTEPE ETKİNLİK ALANINA NASIL GİDİLİR?

İşte Maltepe Sahili Etkinlik Alanı yakınından geçen toplu taşıma hatları:

Otobüs: 16D, 4, E-9

Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M4

Minibüs/dolmuş: DOLMUŞ: D-37

19 MAYIS'TA MALTEPE ETKİNLİK ALANINDA SAHNE ALACAK ŞARKICILAR KİM?

19 Mayıs konserleri ile ilgili detaylar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı.

Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi ünlü isimler Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

İşte sahne alacak diğer isimler:

DJ Burak Yeter,

Sena Şener,

Skapova

Kum.

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Maltepe etkinlik alanı

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