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"19 Mayıs fotoğrafı güzel ama eksik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 19:33 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "O fotoğraf güzel ama eksik. Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi yoktu. Davet edilmeyenler var. Davet edilmemeleri çok yanlış. Davet edilip katılamayanlar var, gerekçeleri son derece makul" - "Biz, 100'üncü yıl olması açısından bu kadar geç bildirilmesine, doğru düzeyde bir çağrı yapılmamasına rağmen 'Samsun Valiliğinin çağrısıyla' törene gittik. Çağrılmasaydık da zaten gidecektik. Çünkü 19 Mayıs kimsenin babasının malı değil"

SEVAL OCAK ADIYAMAN - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl kutlamalarında çekilen liderlerin toplu fotoğrafına ilişkin, "O fotoğraf güzel ama eksik. Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi yoktu. Davet edilmeyenler var. Davet edilmemeleri çok yanlış. Davet edilip katılamayanlar var, gerekçeleri son derece makul." dedi.

Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, liderlerin toplu fotoğrafına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Özgür Özel, söz konusu fotoğrafta 24 Haziran seçimlerinde milletin onayladığı 4 siyasi partinin temsilcilerinin bulunmadığını belirterek, fotoğrafın eksik bırakılmasının, ülkeyi yönetenlerin kucaklama konusundaki eksikliğinden kaynaklandığını savundu.

Özel, şöyle konuştu:

"Fotoğraf güzel ama eksik. Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi yoktu. Davet edilmeyenler var. Davet edilmemeleri çok yanlış. Davet edilip katılamayanlar var, gerekçeleri son derece makul. Biz, 100'üncü yıl olması açısından bu kadar geç bildirilmesine, doğru düzeyde bir çağrı yapılmamasına rağmen 'Samsun Valiliğinin çağrısıyla' törene gittik. Çağrılmasaydık da zaten gidecektik. Çünkü 19 Mayıs kimsenin babasının malı değil. Kimsenin davetine de ihtiyaç yok. Kamuoyunda da 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı davet, yapmadığı davet' şeklinde lanse edildi. Cumhuriyetin değerlerini, ülkenin kurtuluşunu sahipleneceklerse, başka türden sahiplenmelerini bekleriz.

Başları sıkışınca 'Aynı gemideyiz' diyenlerin, gemi önünde fotoğraf vermek isteyenlerin, gücü eline geçirdiklerinde karşılarındaki muhalefete düşman hukuku uyguladıklarını hep beraber görüyoruz. Ama bizim işimiz birlikten, beraberlikten yana atılan hiçbir adımı karşılıksız bırakmamak."

- "Kutlama töreni beklentilere cevap vermedi"

CHP Grup Başkanvekili Özel, kutlama törenlerinin şekil ve esas yönlerinden zayıf olduğunu da öne sürdü.

"Bu tür bir anma töreni ancak herhangi bir ildeki bir ortaokulda yapılabilir" diyen Özel, törende yurt dışından yabancı davetli katılımının olmamasını da eleştirdi.

Özgür Özel, "Beklentilere cevap vermeyen, zayıf, iyi hazırlanılmamış ve kendi dünya görüşünü dayatan bir bakış açısı vardı. 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları böyle olmaz." diye konuştu.

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19 mayıs CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel fotoğraf

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